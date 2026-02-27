Siirry pääsisältöön
Käärmeiden kyky paastota saattaa tuoda tietoa jatkuvasti pahenevan lihavuuskriisin ratkaisemiseksi
Käärmeet ovat menettäneet ne geenit, jotka tuottavat greliiniä. Hormoni säätelee matelijoiden ruokahalua, ruoansulatusta ja rasvan varastointia.

Metsä
|
Luonto
27.2.2026
19:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
Käärmeet
Greliini
Lihavuus
Paasto
Geenitutkimus
Osaston luetuimmat
1
Metsä
|
Metsänomistajien ennätysjuhla päättyi kuin seinään – puun hinnat laskivat rajusti

2
Erä
|
Tiesitkö, että kolmella Suomen saarella asuu tällaisia sarvipäitä?
3
Kalastus
|
Kalojen myyntikielto herätti keskustelua – miksi pienimuotoinen toiminta pitäisi kieltää?
4
Kalastus
|
Kalastajan pikavisa – tunnistatko tämän kalan?
5
Ympäristö
|
Näin kävi Hukkajoen mutavellistä pelastetuille raakuille

6
Sää
|
Metsänomistajan säähavaintoja: Sata vuotta siihen meni, mutta lopulta jättikin joutui nöyrtymään

7
Maanomistus
|
Suuri metsänomistaja tienasi maakaupoilla Googlen kanssa

