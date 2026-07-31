Mediat: ”Metsä oli suljettuna kuusi kuukautta” – afrikkalainen sikarutto pysäytti Ruotsissa metsätyöt sadantuhannen hehtaarin alueella Ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton tartunta havaittiin Ruotsissa vuonna 2023. Tauti saatiin selätettyä vuodessa.

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Ruotsissa afrikkalaisen sikaruton varotoimet olivat laajat. Rajoitusalueen koko oli noin satatuhatta hehtaaria. Kuva: Ruotsin maatalousvirasto

Metsä | Talous Jukka Hämäläinen

Suomessa ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, mitä kaikkea konkreettista afrikkalaisen sikaruton (ASF) löytyminen meillä tarkoittaa lähikuukausina. Jotain voidaan kuitenkin päätellä siitä, mitä Ruotsissa tehtiin. Maan ensimmäinen AFS-tartunta löytyi Fagerstasta Keski-Ruotsista syyskuussa 2023.

Dagens Industri -lehti haastatteli joulukuussa 2025 metsäurakointiyritys EM Loggingin perustajaa Erik Petterssonia.

"Tilanne oli erittäin sekava", hän muistelee.

Yrityksen koneita jäi sulkualueen väärälle puolelle, käynnissä olleet hakkuut keskeytettiin ja kaikki alueella liikkunut kalusto oli desinfioitava ennen kuin sitä voitiin käyttää uudelleen. Metsäurakointiyritykselle, jonka toiminta perustuu tiukkoihin aikatauluihin ja kalliisiin koneisiin, kyse oli nopeasti merkittävistä taloudellisista riskeistä.

"Metsä oli suljettuna noin kuusi kuukautta. Se oli itse asiassa poikkeuksellisen lyhyt aika verrattuna siihen, mitä biologisissa kriiseissä usein tapahtuu, mutta puoli vuotta on yrityksen näkökulmasta silti pitkä aika”, Pettersson totesi Dagens Industrille.

Yritykselle kävi lopulta hyvin, sillä se löysi pian uusia työmaita muualta.

"Tilanne oli erittäin sekava.” Erik Pettersson

Toinen viranomaisen rajoituksista kärsineistä yrityksistä oli AB Karl Hedin, joka harjoittaa sahaustoimintaa ja metsätaloutta. Sille kyseisen rajoitusalueen metsät olivat tärkeää hankinta-aluetta, uutisoi Svensk Jakt huhtikuussa 2025.

Kun sikaruton torjuntatoimet olivat päättymässä, Ruotsin maatalousvirasto kehotti niitä, joille sulkutoimet olivat aiheuttaneet taloudellisia menetyksiä, hakemaan korvausta.

AB Karl Hedin vaati valtiolta hieman yli 28 miljoonan kruunun (2,6 miljoonan euron) korvausta. Menetykset syntyivät yrityksen mukaan siitä, että sovittuja hakkuita ei voitu toteuttaa ja sahoille aiheutui tyhjäkäyntiä.

Maatalousvirasto hylkäsi korvausvaatimuksen, mutta Jönköpingin hallinto-oikeus arvioi asian toisin. Lakia eläintautien torjunnasta voitiin sen mielestä soveltaa tapauksessa. Hallinto-oikeus palautti asian virastolle uudelleen käsiteltäväksi. Tuomiosta oli mahdollista myös valittaa. MT:n tiedossa ei ole, miten asiat etenivät tämän jälkeen.

Jostakin edellä mainittujen tapausten kaltaisesta voidaan Suomessakin joutua lähitulevaisuudessa keskustelemaan.

Ruokaviraston määräämä rajoitusalue käsittää toistaiseksi Virolahden ja Miehikkälän kunnat sekä osan Lappeenrantaa. Metsänkäsittelyn keskeyttämisellä halutaan rauhoittaa villisika-aluetta, jotta eläimet eivät liikkuisi aiheettomasti muualle.

Dagens Industri: Utestängd från den egna skogen i ett halvår

Svensk Jakt: Hedins bolag har rätt till ersättning efter afrikansk svinpest