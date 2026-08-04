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Rajoitusalueella eivät motot rytistele eivätkä metsänomistajat saa puukauppatulojaan kesken jääneistä hakkuista.
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Metsä
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Metsä
4.8.2026
07:00
Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
afrikkalainen sikarutto
metsätyö
metsäkone
metsänomistaja
metsäala
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