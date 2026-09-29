Kaupunkipuiden lehtijätteestä syntyy pakkausmateriaalia luksustuotteilleEurooppalainen pakkausyritys haluaa hyödyntää kaupunkien viherjätettä pakkauksissaan.
Pakkauskartonki valmistava Eska ja materiaalitekniikkayritys Releaf alkaa valmistaa pakkauskartonkia, jonka valmistuksessa käytetään kaupunkipuista pudonneita lehtiä.
Lehdet kerätään suurien kaupunkien, kuten Pariisin, puista ja käsitellään paperiksi. Sen jälkeen lehtipaperi laminoidaan kierrätyskartongin päälle, kertoo Paper Advance.
Materiaalia on tarkoitus käyttää luksuspakkauksissa, joiden halutaan näyttävän ja tuntuvan luonnollisilta.
Yritys kertoo, että uudenlaisella materiaalilla on tarkoitus hyödyntää kaupunkien viherjätettä ja luoda erottuva, luonnollisen näköinen pakkausmateriaali.
Eska kuuluu eurooppalaiseen pakkauskartonkeja valmistavaan RDM Groupiin, joka erikoistunut kierrätyskuitukartongin pakkauksiin.
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