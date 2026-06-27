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Kokki ja Kalaruoka.fi-sivuston päätoimittaja Roy Norroa harmittaa, että osa kuluttajista ei uskalla ostaa kotimaista kalaa, koska pelkää ettei se ole tuoretta.
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Metsä
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Ruoka
27.6.2026
14:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
kotimainen kala
tuoreus
kalansäilytys
Kalaruoka.fi
kala
Erä
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