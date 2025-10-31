Keslan tulos vajosi edelleen – varautuu liiketoiminnan muutoksiin Yhtiötä moukaroivat kansainvälinen epävarmuus sekä metsäteollisuuden ja puun kysynnän lasku.

Kesla valmistaa muun muassa metsäkoneita, mutta on laajentanut tuotantoaan myös puolustusteollisuuden ajoneuvoihin.

Metsä | Talous Jukka Hämäläinen

Metsäteknologiayhtiö Keslan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa vertailukaudella Q3/2024) ja saadut tilaukset 5,8 miljoonaa euroa (9,1). Matala liikevaihto näkyi suoraan tuotantolaitosten käyttöasteessa, mikä vaikutti negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen. Vuosineljänneksen liiketulos heikkeni -1,3 miljoonaan euroon (-0,7).

Tammi–syyskuun osalta liikevaihto laski 14,6 prosenttia päätyen 26,6 miljoonaan euroon (31,1). Alkuvuoden liiketulos romahti -2,6 miljoonaan euroon (-0,3).

Vallitsevassa tilanteessa Kesla aikoo sopeuttaa toimintaansa alhaiseen kysyntään.

”Koska odotamme markkinatilanteen jatkuvan edelleen haastavana, emmekä voi olla varmoja kysynnän elpymisen ajankohdasta, olemme arvioineet, että Keslan on jatkossa toteutettava yhä laajempia tehostamis- ja kustannussäästötoimia sekä mahdollisia liiketoiminnan rakenteellisia muutoksia”, toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa tulostiedotteessa.

Yhtiö arvioi tarvittavia toimia loppuvuoden aikana.

Keslaan ja sen siviilituoteryhmien kysyntään vaikuttavat Niemisen mukaan erityisesti maailmanlaajuisen kauppapolitiikan ja geopoliittisen tilanteen luoma yleinen talouden epävarmuus, metsäteollisuuden kysynnän ja puunkäytön lasku sekä asiakasyritysten rahoituksen saanti.

Yhtiö julkaisi jo lokakuun alussa päivitetyn ohjeistuksen, jossa se arvioi vuoden 2025 liikevaihdon laskevan selvästi ja liiketuloksen laskevan selvästi sekä jäävän negatiiviseksi.

Kesla on sopeuttanut toimintaansa jo kuluvan vuoden aikana ja pitänyt tarkkaa kulukontrollia.