IL: Ennallistamiskohteella kävi kömmähdys Savossa – luonnonsuojelualueelle 1,7 kilometrin aukkoTiukka työmaaohje ohjeisti poistamaan ojalinjoilta vain pientä puustoa. Väärinymmärryksen seurauksena metsurit kaatoivat ojalinjalta kuitenkin myös isoja puita.
Metsähallituksen ennallistamiskohteella Savonlinnassa sattui syksyllä 2023 tapaus, jossa urakoitsijan metsurit kaatoivat ennallistettavalta suolta reippaasti suunniteltua enemmän puustoa. Asiasta uutisoi Iltalehti.
Kohteella oli tarkoitus ennallistaa ojitettu suo tukkimalla vanhat ojat kaivinkoneella ja näin palauttamalla suon luonnollinen vesitasapaino.
IL:n mukaan tiukka työmaaohje ohjeisti poistamaan ojalinjoilta vain pientä, läpimitaltaan alle 15-senttistä puustoa, jotta kaivinkone mahtuisi kulkemaan.
Isot puut tuli jättää pystyyn.
Väärinymmärryksen seurauksena urakoitsijan metsurit kaatoivat ojalinjalta kuitenkin myös isoja puita. Tämän seurauksena suojelumetsään syntyi 1,7 kilometrin matkalle kymmenen metriä leveä aukko.
Metsähallituksen asiantuntijan mukaan vanhan kuusimetsän varjoinen ja kostea mikroilmasto vaarantui raivatulla alueella. Alueen todettiin myös olevan muuttuneen mikroilmaston myötä altis kirjapainajan massaesiintymille ja hyönteistuhoille.
IL:n mukaan urakoitsija joutui tuholaisvaaran torjumiseksi jälkikäteen hautaamaan kaadettuja puunrunkoja maahan ja kuorimaan osan puista, jotta kuoriaiset eivät pääsisi niihin käsiksi.
Hän teetti näitä töitä omalla kustannuksellaan hyvittääkseen vahinkoa.
Yrittäjä kiisti rikoksen mutta Etelä-Savon käräjäoikeus katsoi vastuun tuhosta kuuluvan yrittäjälle. Vaikka tuhoja ei pidetty tahallisina, oli oikeuden mukaan kyseessä laiminlyönti työmaan valvonnassa.
Käräjäoikeus tuomitsi toimitusjohtajan luonnonsuojelurikoksesta 30 päiväsakkoon, joista kertyy maksettavaa 750 euroa.
Tämän lisäksi hänet ja hänen yrityksensä määrättiin maksamaan Metsähallitukselle 1 000 euroa vahingonkorvauksia.
Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa hovioikeuteen.
Iltalehti: Luonnonsuojelu meni pahasti pieleen Savossa
