Laki kieltää pesimäajan hakkuut mutta vaatii korjaamaan myrskytuhopuun – Asiantuntija kertoo, miten toimia Myrsky on kaatanut havupuita rantametsästä lintujen pesimäaikaan niin suuren määrän, että puut on hyönteistuholain perusteella korjattava pois. Mitä tehdä?

Eduskunta hyväksyi lintujen pesimäaikaiset hakkuurajoitukset. Tavoitteena on havaita aktiivisessa käytössä olevat pesät ja estää niiden vahingoittuminen. Kuva: Heikki Willamo

Aura Pilkama

Uusi laki rajoittaa hakkuita lintujen pesimäaikana. Mutta mitä tehdä, kun myrsky on kaatanut havupuita rantametsästä lintujen pesimäaikaan niin suuren määrän, että puut on hyönteistuholain perusteella korjattava pois, ihmettelee lukija.

Saako hakkuun tällaisessa tapauksessa tehdä pesimäajasta huolimatta?

Metsälain mukaan vahingoittuneet puut on poistettava metsätuholain mukaisesti metsälain säännösten sitä estämättä, selventää rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta.

”Tämä koskee myös tulevan metsälain 10 c pykälän säännöksiä lintujen huomioon ottamisesta hakkuiden ja metsänhoitotöiden yhteydessä”, Korhonen sanoo.

Poikkeamismahdollisuus ei kuitenkaan koske luonnonsuojelulaissa säädettyjä tahallista lintujen tappamista, pesien vahingoittamista ja häirintää koskevia kieltoja.

”Hakkuu, jossa voidaan rikkoa näitä lintuja koskevia kieltoja, voi vaatia luonnonsuojelulain 83 pykälässä säädetyn lupa- ja valvontaviraston poikkeusluvan, vaikka metsälain 10 c pykälän kielloista ja rajoituksista poikkeaminen olisikin ilman erillistä lupaa mahdollista.”

