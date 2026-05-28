Metsien inventoinnit tehdään tänä vuonna aiempaa tarkemmin Suomen metsäkeskus aloittaa kolmannen valtakunnallisen metsävaratiedon inventointikierroksen.

Metsävaratiedon inventoinnissa yhdistetään koealamittausta ja kaukokartoitusta. Kuvituskuva. Kuva: Markku Vuorikari

Aida Salminen

Kolmas valtakunnallinen metsävaratiedon inventointikierros alkaa eri puolilla Suomea. Tänä kesänä tiedonkeruu on aiempaa tarkempaa.

Metsien inventoinnissa yhdistetään kaukokartoituksilla saatavaa tietoa ja koealamittausten havaintoja. Kaukokartoitus tarkoittaa lentokoneesta tehtäviä laserkeilauksia ja ilmakuvauksia. Kaukokartoituksen tarkkuus on parantunut viime vuosina ja nykyään sen avulla saadaan tietoa yksittäisistä puista.

Metsäkeskus kertoo tiedotteessaan, että tällä inventointikierroksella metsissä mitataan uudentyyppisiä koealoja ja kerätään aiempaa laajemmin puustotietoja, jotta metsien rakenteellinen vaihtelu tulee paremmin huomioiduksi.

Tänä kesänä kartoitettavien alueiden metsävaratiedot valmistuvat vuoden 2027 aikana. Tuoreet metsävaratiedot ovat sen jälkeen metsänomistajien käytettävissä.

Metsävaratiedon avulla metsänomistaja voi suunnitella metsiensä hoitotöitä, hakkuita ja metsän suojelua. Metsänomistajat näkevät oman metsänsä tiedot Metsään.fi-palvelusta.