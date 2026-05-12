Metsätalouden uudet tukikokeilut alkamassa: Tekijöitä etsitään Etelä-Savoon ja Pohjanmaalle Metsäkeskus on hankkinut maanomistajilta sitoumukset luonnonhoitotöille.

Luonnonhoidon hankehaussa on mukana neljä hanketta. Kuva: Jarno Mela

Metsäkeskus hakee tekijöitä soiden ja pienvesien ennallistamiseen, vesiensuojelutöihin sekä lehdon hoitotöihin.

Luonnonhoitohankkeita voivat hakea ammattilaiset, jotka ottavat kokonaisvastuun töiden toteutuksesta.

Metsäkeskus on hankkinut maanomistajilta sitoumukset luonnonhoitotöille. Töitä on tarjolla Etelä-Savossa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Soiden ennallistamisessa pyritään ohjaamaan vettä kuivuneille soille tukkimalla ojia. Tämä parantaa sekä suon vesitaloutta että suoluonnon monimuotoisuutta.

Vesiensuojelutöiden tavoitteena on puolestaan vähentää vesistöihin päätyvää ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Lehdoista poistetaan lehtokasveja varjostavia kuusia, mikä antaa lisää valoa ja elintilaa luontaisille lehtolajeille.

Luonnonhoidon hankehaussa on mukana neljä eri hanketta, joihin saa myös töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvia kuluja kattavaa tukea.

Kunkin hankkeen toteuttaja avustaa maanomistajaa tuen hakemisessa ja tekee töistä toteuttamissuunnitelman. Hakemusten tulee olla Metsäkeskuksessa 3. kesäkuuta kello 16 mennessä.

