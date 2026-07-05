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Jukka Keskitalo on toiminut Oulun hiippakunnan piispana vuodesta 2018 lähtien.

Piispa Jukka Keskitalo näkee suomalaisessa metsäkeskustelussa uskonnollisia piirteitä

MT:n kolumnistina aloittava Oulun piispa Jukka Keskitalo pitää luonnonsuojelijoiden ja tuottajaväen välistä vastakkainasettelua keinotekoisena.
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Koti|Ihmissuhteet
5.7.202613:00
Eino Haase
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