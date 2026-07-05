Kalastusta halutaan säädellä tehokkaammin kalakantojen tilanteen mukaan Uusi strategia tähtää siihen, että vaelluskalojen tulevaisuus turvataan muuttuvissa oloissa.

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Strategian tavoitteena on turvata lohen ja meritaimenen kestävä hyödyntäminen. Kuvituskuva. Kuva: Pasi Leino

Metsä | Erä Aida Salminen

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle ehdotuksen kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi Itämeren alueelle.

Vuoteen 2038 ulottuvan kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian tavoitteena on varmistaa, että Suomen lohi- ja meritaimenkannat säilyvät elinvoimaisina. Lisäksi halutaan, että niiden lisääntyminen perustuu mahdollisimman pitkälle luonnonkiertoon.

Strategiaehdotuksessa tuodaan esiin myös kalakantojen geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen sekä kalastuksen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Kalastuksen säätelyä ja kalakantojen hoitoa halutaan pystyä mukauttamaan nopeasti, jos kalakantojen tila heikkenee tai esimerkiksi poikkeukselliset sääolot vaikuttavat vaelluskalojen menestymiseen.

”Viime vuosien kehitys on osoittanut, että lohi- ja meritaimenkantojen tilanne voi muuttua nopeasti. Siksi tarvitsemme toimintamalleja, joiden avulla kalastuksen säätelyä ja kalakantojen hoitoa voidaan tarvittaessa mukauttaa ajantasaisen tiedon perusteella”, sanoo strategiatyön sihteeri, neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste ministeriön tiedotteessa.

Strategiaehdotukseen sisältyy yli 40 toimenpidettä, joilla edistetään asetettujen päämäärien toteutumista. Valtaosa toimenpiteistä liittyy lohen ja meritaimenen kalastuksen säätelyyn, kalakantojen seurantaan sekä niiden elinympäristöjen kunnostamiseen.