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Juuri nyt | Lohikiistat jarruttavat kalastusmatkailua Tornionjoella − Kalervo Aska kertoo, mitä tilanteen korjaantuminen vaatii
Tilaajalle | Norjalainen jänis rikkoi ennätyksiä – näin pitkän matkan se loikki 11 päivässä