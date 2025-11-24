Suomen Vapaa-ajankalastajat: Kalatalouden rahoitusta ollaan suistamassa raiteilta Maa- ja metsätalousministeriö on muuttamassa ensi vuoden kalastonhoitomaksuvarojen jakoa. SVK uskoo, että moni hanke jää ensi vuonna ilman rahoitusta, jos ministeriön suunnitelma toteutuu.

Rahoituksella on toteutettu muun muassa Haukitehdas-hanke. Kuva: Kimmo Haimi

Metsä | Kalastus Eija Vallinheimo

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) mukaan maa- ja metsätalousministeriö on muuttamassa ensi vuoden kalastonhoitomaksuvarojen jakoa. Jako poikkeaa hallituksen antamasta ja syksyllä lausunnolla olleesta valtiontalousarvioesityksestä.

Ministeriö aikoo kasvattaa omistajakorvausten osuutta, vaikka kalastuksen määrä ei ole kasvanut.

Suomen Vapaa-ajankalastajat paheksuvat perusteetonta ja vahingollista omistajakorvausten kasvattamista. Jos ministeriön suunnitelma toteutuu, koko muu kalatalouden rahoitus supistuu, SVK:n tiedotteessa kirjoitetaan.

Omistajakorvausten lisärahoitus tulee vähentämään kalatalouden hankerahoitusta, jota voivat hakea kalastuksen edistämisestä kiinnostuneet toimijat kautta maan.

”Selvää on, että moni tärkeä hanke jää ensi vuonna ilman rahoitusta, jos ministeriön suunnitelma toteutuu”, SVK:n toiminnanjohtaja Olli Saari tiivistää.

Muutoksesta pelätään tulevan ennakkotapaus, jossa kalatalouden rahoituksen jakosuhteita muokataan poliittisin perustein vuosittain.

SVK ei hyväksy muutoksen perusteluksi viittausta Orpon hallitusohjelman kirjaukseen istutusten turvaamisesta. Kirjaus on ristiriidassa nykyisen kalastuslain kanssa, joka painottaa kalojen luontaista lisääntymistä. Istutusten rahoittaminen on toisaalta jo kytketty aiempaan kalastonhoitomaksun yläikärajan nostoon 70-vuotiaisiin, joka toi uusia maksajia järjestelmään.

”Epäilen, että uusien ja nykyisten maksuvelvollisten halukkuus luvan ostoon horjuu, jos heidän rahansa ohjataan vesialueen omistajille ilman takeita siitä, että varat todella edistävät kalakantoja ja kalastusharrastusta”, Saari toteaa.