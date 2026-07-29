Huoli kasvaa kuljetusalan yrityksissä, kun diesel kallistuu − ”Jo muutamien kymmenien senttien nousu litrahinnassa näkyy nopeasti tuloksessa”SKAL:in toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi, että osa yrityksistä joutuu lykkäämään investointeja, vähentämään kalustoa tai vetäytymään vähiten kannattavista ajoista, jos dieselin korkea hintataso pitkittyy.TilaajalleArtikkelin aiheet
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