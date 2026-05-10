Hanhi ja orava aiheuttivat maastopalot Kiteellä ja OulussaPalon sytyttänyt hanhi jatkoi matkaansa pelastuslaitoksen saavuttua.
Lukuisia maastopaloja riehui lauantaina ympäri Suomea. Ainakin kaksi paloa sai alkunsa eläimistä: ensimmäinen oravasta Oulussa ja toinen hanhesta Kiteellä.
Kiimingissä Oulussa Luhtakalliontiellä noin puoli hehtaaria maastoa paloi iltapäivällä, kun orava oli todennäköisesti osunut sähkötolpassa olevaan muuntajaan.
Pohjois-Karjalassa Kiteellä taas pieni maastopalo sai iltapäivällä alkunsa hanhesta, joka oli lentänyt pellon poikki kulkevaan sähkölinjaan. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle palo oli jo käytännössä sammunut. Palon sytyttänyt hanhi jatkoi pian matkaansa pelastuslaitoksen paikalla ollessa.
Puoli seitsemään mennessä illalla pelastuslaitokset olivat saaneet lauantaina eri puolilla Suomea kymmeniä maastopalojen sammutustehtäviä.
Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitukset jatkuvat maan etelä- ja keskiosissa sunnuntaina.
