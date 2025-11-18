Metsähallitus etsii yrittäjää vuokralaiseksi Oulangan luontokeskukseenOulangan kansallispuistoon tehtiin viime vuonna noin 190 000 käyntiä.
Metsähallitus vuokraa Oulangan luontokeskuksen ympärivuotiseen luontomatkailukäyttöön.
Luontokeskus sijaitsee Kuusamossa Oulangan kansallispuiston sydämessä, noin kilometrin päässä Kiutakönkään koskesta.
Metsähallitus vuokraa koko luontokeskuksen, jonka pinta-ala on noin 700 neliömetriä. Lisäksi vuokrataan luontokeskuksen takapihan alue.
”Oulangan luontokeskus soveltuu esimerkiksi ravintolatoimintaan, retkien ja välinevuokrauksen tukikohdaksi, tapahtumien ja kurssien järjestämiseen sekä hyvinvointipalveluihin. Arvostamme yrittäjää, joka haluaa tuoda kansallispuiston elämykset yhä useamman ulottuville”, Metsähallitus kertoo tiedotteessa.
Luontokeskus on rakennettu vuonna 1988, ja se on Metsähallituksen mukaan hyvässä kunnossa. Rakennus lämmitetään sähköllä sekä ilmalämpöpumpuilla.
Metsähallitus vastaa Oulangan luontokeskuksen kiinteistöhuollon järjestämisestä ja sen kustannuksista vuokrakaudella. Vuokralainen vastaa puolestaan luontokeskuksen muista ylläpitokustannuksista.
Luontokeskus vuokrataan viideksi vuodeksi avoimen hakumenettelyn perusteella. Valtionhallinnon säästöjen vuoksi Metsähallitus on pyrkinyt luopumaan useista luontokeskuksista.
Oulangan kansallispuistoon tehtiin viime vuonna noin 190 000 käyntiä, mikä on kuudenneksi eniten Suomen kansallispuistoista. Luontokeskus on tärkein lähtöpiste alueen retkeilyreiteille ja sen ohi kulkee myös Karhunkierros, joka on yksi Suomen suosituimmista vaellusreiteistä.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat