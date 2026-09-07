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Juuri nyt | Asiantuntijalta: Ennallistaminen ei pelasta Suomen luontoa
Tilaajalle | Ilman metsästystä Kaakkois-Suomen hirvikanta yli tuplaantuisi kahdessa vuodessa