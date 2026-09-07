Tuoreen tutkimuksen mukaan jatkuvan kasvatuksen hakkuissa puita voi olla syytä jättää pystyyn nykyistä vähemmän, jotta taimia syntyy luontaisesti riittävä määrä.

Itä-Suomen yliopistossa perjantaina 11.9. väittelevä Petra Peltola kertoo yliopiston uutisessa, että niin männyn kuin kuusenkin uudistuminen oli runsaslukuisempaa ja kasvu nopeampaa harvemman ylispuuston alla, paikoitellen jopa nykyisiä metsänhoitosuosituksia matalammalla pohjapinta-alalla.

”Jos halutaan maksimoida luontaisesti syntyneiden taimien määrä, niin silloin harvin mahdollinen ylispuusto on paras”, hän selventää MT:lle.

Harva ylispuusto kuitenkin tarkoittaa samalla pienempää puuston tilavuuskasvua ja vähäisempiä hakkuumääriä.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että maanmuokkaus tuki männyn uudistumista, vaikka maata ei useinkaan jatkuvassa kasvatuksessa muokata kustannussyistä. Peltolan mukaan tutkimuksessa ei selvitetty, milloin maanmuokkaus hyödyttää taimettumista niin paljon, että se olisi taloudellisesti kannattavaa.

Lisäksi havaittiin, että pienaukkohakkuut tukivat männyn luontaista uudistumista parhaiten.

Peltola tutki väitöskirjatyösään männyn ja kuusen luontaista uudistumista ja taimien kasvua jatkuvassa kasvatuksessa poiminta-, pienaukko ja suojuspuuhakkuiden jälkeen. Männyn osalta tutkimus painottui Pohjois-Suomeen ja kuusen osalta Etelä-Suomeen.

Luontaisen uudistumisen onnistuminen ja taimien riittävän hyvä kehitys on ehto jatkuvalle kasvatukselle, jossa uutta puusukupolvea ei tuoteta kylvämällä tai istuttamalla kuten usein jaksollisessa kasvatuksessa, hän muistuttaa.