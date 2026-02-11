Suden kiintiömetsästyksen saalis julki: 82 sutta Kiintiömetsästys alkoi tammikuun alussa ja päättyi tiistaina.

Susista kolme oli koirasusia, Suomen riistakeskus kertoo. Arkistokuva. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI.

Metsä | Erä STT

Suden kiintiömetsästyksen aikana saatiin saaliiksi 82 sutta, kertoo Suomen riistakeskus.

Yhteensä susikiintiö oli sata sutta.

Kiintiömetsästys alkoi tammikuun alussa ja päättyi tiistaina. Kiintiömetsästyksen aikana susia metsästettiin 16 alueella, joista kymmenellä kiintiö saatiin täyteen.

Suomen riistakeskuksen mukaan kiintiöalueet määriteltiin ensisijaisesti turvallisuus- ja vahinkoperustein. Suurin osa metsästyksestä tapahtui Länsi-Suomessa, jossa susikanta on vahvin.

Kiintiömetsästys sujui Suomen riistakeskuksen mukaan suunnitellusti ja viranomaisten ohjeistusta noudattaen. Metsästys kohdennettiin ensisijaisesti kokonaisiin laumoihin.

Tähän mennessä saaliista on tunnistettu riistakeskuksen mukaan kolme koirasutta. Luonnonvarakeskus jatkaa saalisnäytteiden analysointia, ja siksi lopullinen saalismäärä voi vielä muuttua.

Koirasudet kaadettiin Kaakkois-Suomen, Kaskinen-Närpiön ja Peurainnevan kiintiöalueilta. Koirasusi on lainsäädännössä määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Koiran ja suden risteymät uhkaavat susikannan elinvoimaisuutta ja geneettistä puhtautta.