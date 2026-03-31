Susi hyökkäsi naisen kimppuun Hampurissa – puri kasvoihinViranomaiset saivat kaupunkilaisilta useita havaintoja kaupungin sydämessä harhailleesta sudesta.
Susi hyökkäsi naisen kimppuun Saksan Hampurissa maanantai-iltana, kertoo sanomalehti Bild.
Susi vaelteli kaupungissa kaksi päivää ja kulki muun muassa koulun pihan ja puutarhojen halki.
Illalla susi puri naista kasvoihin Altonan kaupunginosassa.
Poliisi ei Die Zeitin mukaan antanut lisätietoja naisen vammojen vakavuudesta tai sijainnista. Hänet vietiin NDR:n mukaan sairaalaan.
Poliisin otti suden kiinni maanantaiyönä, Die Welt kertoo.
Susi ui Hampurin keskustan Binnenalster-järvessä. Poliisi veti sen ylös vedestä silmukalla.
Poliisi ei ole Die Weltin mukaan vielä vahvistanut, onko kiinniotettu eläin sama susi, joka nähtiin viikonloppuna Blankenesen kaupunginosan puistossa.
Susi on viety villieläinpuistoon, ja viranomaiset päättävät sen tulevaisuudesta, kertoo Yle.
Hampurin alueella on Die Weltin mukaan tehty havaintoja noin 20 sudesta vuodesta 2013 lähtien.
