Rovaniemen hovioikeus ei myöntänyt valituslupaa inarilaismiehelle, jonka hallusta löytyi dynamiittipötköjä ja rauhoitettuja, täytettyjä lintuja. Asiasta kertoo Yle.
Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehen viime elokuussa räjähderikoksesta ja luonnonsuojelurikkomuksesta yhteensä 30 päivän vankeusrangaistukseen.
Ylen mukaan poliisi löysi kotietsinnän yhteydessä miehen kotoa neljä dynamiittipötköä, mikä tarkoittaa noin 1,5 kiloa dynamiittia. Lisäksi löytyi 15 sähkönallia. Näin ollen mies rikkoi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia.
Samassa kotietsinnässä poliisi löysi miehen hallusta muun muassa täytetyn maakotkan, merikotkan ja kanahaukan. Ne ovat rauhoitettuja eläimiä, eikä miehellä ollut oikeutta pitää niitä hallussaan.
- Osaston luetuimmat