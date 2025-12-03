Siirry pääsisältöön
Afrikkalainen sikarutto levisi Espanjaan todennäköisesti saastuneen ruoan kautta
Villisian uskotaan syöneen saastunutta ruokaa roskiksesta. Epäily johtuu siitä, että tartunta-alue sijaitsee lähellä AP-7-valtatietä eikä virusta ole löydetty muualta Espanjasta.
Tilaajalle
Jaa
Maatalous
|
Eläintaudit
3.12.2025
14:36
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
ASF
Espanja
Afrikkalainen sikarutto
virustauti
villisika
Virussairaudet
Tartuntataudit
Ruoka ja juoma
Tuotantoeläimet
Lihatuotteet ja -ruoat
Espanja
Euroopan unioni
Jaa
