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Juuri nyt | Rauli puhalsi kymmenen vuotta sitten 3–5 miljoonan euron puustovahingot – sulana pitkään pysyvä maa altistaa myrskytuhoille
Tilaajalle | Metsä Group heitti pyyhkeen kehään – nyt katseet kääntyvät yhteen suomalaisyhtiöön