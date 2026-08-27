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Rauli puhalsi kymmenen vuotta sitten 3–5 miljoonan euron puustovahingot – sulana pitkään pysyvä maa altistaa myrskytuhoille
Rauli-myrsky opetti, että myös elokuun kesämyrsky voi yltyä harvinaisen voimakkaaksi.
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Metsä
|
Sää
27.8.2026
17:30
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
myrsky
metsä
puustovahinko
ilmastonmuutos
Rauli-myrsky
Aarre
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