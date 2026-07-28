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Espanjassa palanut Keski-Suomen verran metsää – useita henkilöitä menehtynyt ja satojatuhansia evakuoitu Etelä-Euroopassa
Ennätyksellisen pahat maastopalot korventavat Espanjaa ja Ranskaa. Palot ovat tuhonneet metsiä, tappaneet eläimiä ja ajaneet ihmiset kodeistaan.
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Metsä
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Ilmastonmuutos
28.7.2026
17:00
Anniina Jokinen
Artikkelin aiheet
maastopalo
Espanja
Ranska
helleaalto
ilmastonmuutos
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