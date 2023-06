Monimuotoisuudesta kertovan lahopuun määrä tuplaantunut Etelä-Suomen metsissä Metsien puumäärä kasvanut ja kasvu kiihtynyt Ylä-Lapin vedolla.

Jaa artikkeli

Kuolleen puun määrä on lähes kaksinkertaistunut Etelä-Suomen metsissä. Kuva: Kari Salonen

MT Metsä | Metsäpolitiikka 10:47 Jarmo Palokallio

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Metsien kasvu on noussut 103,7 miljoonaan kuutiometriin uuden valtakunnan metsien inventoinnin mukaan. Kasvu on kiihtynyt aiempaan verrattuna Ylä-Lapissa.

Kasvun lievän kiihtymisen lisäksi myös metsän monimuotoisuudesta kertova kuolleen puun määrä on kasvussa. Metsämaalla kuollutta puuta on nyt keskimäärin 6,6 kuutiometriä hehtaarilla, mikä on vajaan kuutiometrin aiempaa enemmän.

Etelä-Suomessa kuolleen puun määrä on 5,5 kuutiometriä hehtaarilla eli vuosituhannen alkuun verrattuna kuolleen puun määrä on lähes kaksinkertaistunut.

Pohjois-Suomessa kuolleen puun määrä on 7,9 kuutiometriä metsämaan hehtaarilla, mikä on 0,4 kuutiometriä enemmän kuin edellisessä inventoinnissa.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Tämän vuosituhannen alkuun verrattuna kuolleen puun määrä on Pohjois-Suomessa vähentynyt sekä suojelualueilla että talousmetsissä. Nyt vähentyminen näyttäisi kuitenkin pysähtyneen.

Kansallisen metsästrategian mukaan kuolleen puun määrän tulisi nousta kohti 10 kuutiometriä hehtaarilla.

Tuorein tieto metsistä ja niiden kasvusta perustuu vuosien 2019-22 tehtyyn valtakunnan metsien inventointiin. Sen mukaan metsien puuston määrä on kasvanut 70 miljoonalla kuutiometrillä 2,55 miljardiin kuutioon.

Puumäärää ja kasvua nostavat Ylä-Lapin uudet luvut. Siellä puuston kasvu on noussut 1,5 miljoonasta kuutiometristä 2,1 miljoonaan kuutiometriin.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Koko maan puustosta puolet on mäntyä, vajaa kolmannes kuusta ja loppu viidennes lehtipuuta, kertoo Luonnonvarakeskus.