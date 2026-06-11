Rautavaara haluaa ensimmäiseksi hiilineutraaliksi kunnaksiRautavaaran kunta haluaa laittaa kunnan hiilinielut töihin ja saada näistä uuden tulonlähteen kunnalle.
Rautavaaran kunta haluaa nousta Suomen ensimmäiseksi hiilineutraaliksi kunnaksi. Alustavan arvion mukaan kunnan runsaat metsävarat ja pieni asukasmäärä voivat tehdä Rautavaarasta sellaisen vuosia ennen Turkua, joka tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä.
Rautavaaran kunnan tekninen lautakunta käsittelee ensi torstaina yhteistyösopimusta hiilinieluyritys Carboreal oyj:n kanssa. Toteutuessaan yhteistyö tekisi Rautavaarasta Suomen ensimmäisen kunnan, joka lähtee rakentamaan Carborealin kanssa mallia hiilinielujen hyödyntämiseksi.
Malli olisi uusi suomalaisessa kuntakentässä.
”Haluamme olla ensimmäinen kunta, joka rakentaa aidosti käytännön ratkaisuja, joilla hiilinieluista syntyy hyötyjä ei pelkästään ilmastolle, vaan myös kunnille. Carborealin kanssa tehtävän sopimuksen taloudelliset vaikutukset voivat olla Rautavaaralle tulevaisuudessa todella merkittävät, sanoo kunnanjohtaja Mikko Kärnä tiedotteessa.
Carboreal oyj:n toimitusjohtaja Salomo Vilenin mukaan Rautavaara toimii suunnannäyttäjänä koko kuntakentälle.
”Suomessa on paljon kuntia, joilla on merkittäviä hiilinieluja. Rautavaara on ensimmäinen kunta, joka on valmis ottamaan asiassa aktiivisen edelläkävijän roolin.”
Carboreal kertoo istuttavansa uusia, monimuotoisia metsiä viljelykäyttöön soveltumattomille pelloille ja tarjoavansa yrityksille läpinäkyvän tavan kompensoida päästöjä ja tuottavansa näin suomalaisia hiiliyksiköitä yrityksien päästöjen kompensointiin.
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