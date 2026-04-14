Suomalainen hiilinieluyhtiö Carboreal ostaa kilpailijansaPuuni oy siirtyy henkilöstöineen uudelle omistajalle.
Hiilinieluja kaupallistava Carboreal oy ostaa samalla alalla toimivan Puuni oy:n osakekannan ja liiketoiminnan.
Puuni jatkaa Carborealin tytäryhtiönä ja henkilöstö siirtyy kaupan mukana.
”Puunin osaaminen ja verkostot sopivat loistavasti Carborealin kasvusuunnitelmaan. Kotimaisina toimijoina haluamme yhdistää voimamme ja keskittyä vientimarkkinoiden mahdollisuuksiin keskinäisen kilpailun sijaan”, Carborealin toimitusjohtaja Salomo Vilén sanoo tiedotteessa.
Puuni oy on metsittänyt etenkin kuntien omistamia joutomaita hiilinielujen tuottamiseksi. Asiakkaiden joukossa on useita suomalaisyrityksiä.
Puuni oy:n perustajat Joona Puhakka ja Petri Kämäräinen jatkavat Carborealissa. Tiedotteen mukaan Puhakan kansainväliset verkostot varsinkin Australiassa saattavat tarjota tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia.
