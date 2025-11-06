Metsän hinta pysyi lähes paikallaan RuotsissaViime vuonna hinnat nousivat runsaan prosentin, mutta ovat edelleen jäljessä huippuvuotta 2022.
Ruotsissa metsähehtaari maksoi keskimäärin 87 500 kruunua eli noin 7 900 euroa viime vuonna. Se oli runsaan prosentin eli 1 100 kruunua enemmän kuin 2023.
Tiedot ilmenevät Ruotsin metsähallituksen julkaisusta. Tiedot on kerätty kiinteistöjen hintarekisteristä.
Vuoteen 2022 verrattuna hinnat ovat kuitenkin laskeneet, koska silloin koko maan keskihinta saavutti tähän asti korkeimman tasonsa, 90 700 kruunua hehtaarilta.
Hintaerot Ruotsin sisällä olivat suuret. Maan eteläosissa Götanmaalla oli korkein keskimääräinen hinta 136 700 kruunua eli noin 12 400 euroa hehtaarilta, kun taas Pohjois-Ruotsin pohjoisimmissa osissa keskihinta oli 40 200 kruunua eli noin 3 600 euroa.
Tilastoinnissa kiinteistöt jaetaan viiteen eri kokoluokkaan metsätalousmaan pinta-alan mukaan. Vuodesta 1999 lähtien tehdyssä tilastoinnissa hehtaarihinta on ollut korkein pienimmässä 1–5 hehtaarin kokoluokassa ja alhaisin suurimmassa yli sadan hehtaarin kokoluokassa.
Vuonna 2024 koko maan pienimpien tilojen keskimääräinen hehtaarihinta oli 121 100 kruunua eli noin 11 000 euroa ja 47 200 kruunua eli noin 4 300 euroa yli sadan hehtaarin kokoluokassa.
Ruotsin metsähallituksen keskimääräinen hehtaarihinta viittaa tuottavan metsämaan hintaan. Tämä on laskettu kertomalla ostohinta sillä osuudella, jonka arvioitu metsätalousarvo muodostaa kiinteistön kokonaisarvosta. Laskettu summa on sitten jaettu metsämaan pinta-alalla.
Esimerkiksi jos metsätalousarvo muodostaa 75 prosenttia kokonaisarviointiarvosta, oletetaan, että 75 prosenttia ostohinnasta liittyy metsämaan pinta-alaan.
Maanmittauslaitoksen mukaan Suomessa metsän mediaanihinta oli noin 4 000 euroa viime vuonna.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat