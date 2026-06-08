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Mirja Koppo säikähti, kun teollisuusalueeksi kaavoitettava alue nielaisi kokonaan hänen sukutilansa maat peltoineen ja metsineen. Nyt näyttäisi siltä, että hänen tilansa säilyy maa- ja metsätalouskäytössä.

Mirja Koppo tarvitsee metsänsä hakkaamiseen 700 euron luvan Lappeenrannan kaupungilta

Lappeenrannan Yllikkälään suunniteltu teollisuusalue ahdistaa asukkaita. Jyrätäänkö perinnemaisema datakeskusten ja energiantuotannon tieltä?
Tilaajalle
Metsä|Ympäristö
8.6.202605:00
Katja Lamminen
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