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Metsä
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Ympäristö
8.6.2026
05:00
Katja Lamminen
Artikkelin aiheet
Lappeenranta
kaavoitus
vihreä siirtymä
metsänomistus
teollisuusalue
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