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Polttopuut loppuvat, huussit sulkeutuvat – näin käy retkikohteille, joilta Metsähallitus lopettaa huollon
Metsähallitus suunnittelee taukopaikkojen huollon lopettamista tai siirtämistä ulkopuoliselle taholle kohteilla, jotka ovat vähäisessä käytössä.
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Metsä
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Retkeily
31.7.2026
06:00
Anniina Jokinen
Artikkelin aiheet
Metsähallitus
retkeily
taukopaikka
kansallispuisto
luontopalvelu
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