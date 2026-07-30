ATL: Ruotsin suurin metsänomistaja tympääntyi suojeluvalituksiin – ensi vaiheessa myyntiin lähti 4 000 hehtaariaTällä hetkellä välittäjällä on myynnissä 20 Roger Akeliuksen metsätilaa.
Ruotsin suurin henkilömetsänomistaja Roger Akelius kertoi tammikuussa aikovansa myydä osan metsäomaisuudestaan, koska suojelukriteerit ovat tiukentuneet ja ympäristöjärjestöt ovat ryhtyneet valittamaan hakkuupäätöksistä.
Akelius on käynnistänyt myynnit nyt kesän aikana, uutisoi Lantbrukets Affärstidning (ATL). Tällä haavaa Maanmittauslaitoksen rekisteriin on kirjattu kuusi Akeliuksen myymää kiinteistöä yhteispinta-alaltaan 339 hehtaaria. Kauppahinta on 36,6 miljoonaa kruunua (3,3 miljoonaa euroa).
Heinäkuun lopussa kiinteistönvälittäjällä oli myynnissä kaksikymmentä metsäkiinteistöä, joiden omistajaksi Akelius on viime vuosina merkitty. Niiden yhteispinta-ala ylittää neljätuhatta hehtaaria. Yhteismäärältään pyyntihinnaksi muodostuu yli 140 miljoonaa kruunua (noin 13 miljoonaa euroa).
Land Skogsbruk -lehti kertoi marraskuussa 2025, että Akelius omistaa metsää lähes 50 000 hehtaaria. ATL:lle Akelius perustelee myyntipäätöstään edelleen sillä, ettei halua saada uhkasakolla ryyditettyjä viranomaiskirjeitä aina hakkuisiin ryhtyessään.
Lantbrukets Affärstidning: Roger Akelius säljer tusentals hektar skog (maksullinen)Artikkelin aiheet
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