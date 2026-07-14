Yle: Metsämansikkaa on tänä vuonna enemmän kuin vuosikymmeniinSuotuisat olosuhteet ovat jutun mukaan saaneet villimarjan laajentamaan kasvualuettaan.
Aikainen kevät ja kesän suotuisat säät tuovat iloisen yllätyksen metsämansikan ystäville. Myös ahomansikkana tuttua marjaa kasvaa tänä kesänä Suomessa enemmän kuin vuosikymmeniin. Asiasta kertoo Yle.
Suotuisat olosuhteet ovat jutun mukaan saaneet villimarjan laajentamaan kasvualuettaan.
”Sää on ollut ideaali marjakasveille, koska on ollut lämpöä ja kosteutta. Pitkät hellejaksot olisivat kuivattaneet ne”, kertoo Puutarhaliiton puheenjohtaja Saara Hyttinen jutussa.
Myös Helsingin yliopiston yli-intendentti Henry Väre kertoo Ylelle tehneensä metsämansikoista saman havainnon.
”Ne oikein tuntuvat olevan innoissaan ja levittävät kasvustoaan aiempaa laajemmaksi.”
Vaikka metsämansikkaa on tänä vuonna hyvien säiden myötä enemmän kuin vuosikymmeniin, on marjan määrä asiantuntijoiden mukaan ollut vähenemässä jo kauan.
Marja tarvitsee Väreen mukaan valoa ja avoimia kasvupaikkoja, mutta maatalouden tehotuotanto ja perinteisten maankäyttötapojen loppuminen ovat hävittämässä sen ominaisia elinympäristöjä.
”Karjaeläimet eivät esimerkiksi laidunna samalla tavalla metsissä ja niityillä kuten aiemmin”, hän kertoo jutussa.
Marja ei myöskään viihdy sellaisilla tienvierustoilla, jotka ovat pusikoituneet. Näin myös maaseudun autioituminen on osaltaan vaikuttanut ahomansikan kasvuun.
”Jos haluaa pihalleen ahomansikoita, kannattaa niittää korkeat heinät niiden tieltä pois, Väre vinkkaa.
Yle: ”Ne tuntuvat olevan innoissaan”, tutkija sanoo ahomansikoista, joita on enemmän kuin vuosikymmeniin
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