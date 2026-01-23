Metsä Board tavoittelee kasvua Euroopasta, ostaa arkituskeskuksen HollannistaOstettava keskus työllistää tällä hetkellä 22 henkilöä.
Kartongintekijä Metsä Board ostaa Konvertia Groupin omistaman, Alankomaissa sijaitsevan Winschotenin arkitus- ja palvelukeskuksen.
Kaupan on määrä toteutua helmikuussa 2026. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.
Metsä Board luonnehtii Winschotenin arkitus- ja palvelukeskusta yhdeksi Euroopan suurimmista ja moderneimmista alan yksiköistä. Sen vuosikapasiteetti on noin 100 000 tonnia. Keskus työllistää tällä hetkellä 22 henkilöä.
Metsä Boardin mukaan arkituskapasiteetin kasvu vahvistaa yhtiön kykyä palvella asiakkaita Euroopassa, jota se luonnehtii tärkeimmäksi kasvumarkkinakseen.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat