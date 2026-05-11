Kesla luopuu traktorivarusteistaan Pörssiyhtiö Kesla on päättänyt keskittyä puolustustarvikkeisiin.

Muun muassa kuormaimet eivät jatkossa enää kuuluisi Keslan tuotevalikoimaan. Kuva: Saara Lavi

Metsä | Metsäkoneet Jukka Hämäläinen

Kesla Oyj on luopumassa traktorivarusteiden tuoteryhmästään ja keskittyy Kesla Defence -tuoteryhmän eli maanpuolustukseen liittyvien varusteiden tuotantoon.

Keslan traktorivarusteita ovat olleet peräkärryt, kuormaimet, hakkurit ja kahmarit. Keslan traktorivarusteita on käytetty niin metsässä, maataloudessa kuin kunnallisteknisissä töissä.

Uudelleen organisointi voi Keslan mukaan johtaa traktorivarustetuoteryhmää koskevaan yritysjärjestelyyn tai muihin muutoksiin. Prosessin odotetaan saatavan päätökseensä vuoden 2026 aikana.

Päätöksen taustalla on Keslan tavoite varmistaa riittävät resurssit Defence- ja muiden tuoteryhmien kehittämiseen ja toimituskyvyn rakentamiseen. Päätös on osa viime joulukuussa julkistettua Keslan liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen tervehdyttämistä ja rakenteellista arviointiprosessia.

”Keskitymme strategiamme mukaisesti niihin tuoteryhmiin, jossa Keslalla on selkeimmät kilpailuedut. Näkymämme puolustusteollisuudessa ovat vahvat, ja haluamme varmistaa riittävät resurssit ja fokuksen erityisesti Kesla Defence -tuoteryhmämme kehittämiseen”, kommentoi Kesla Oyj:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

”Traktorivarusteiden osalta olemme tulleet huolellisen strategisen arvioinnin osalta siihen johtopäätökseen, että tuoteryhmän divestointi traktoriasenteisten siviilisovelluksien osalta on kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu.”

Tervehdyttäminen ja rakenteelliset muutokset kattavat koko konsernin. Yksityiskohtaisista päätöksistä Kesla kertoo myöhemmin.