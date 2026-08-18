Miltä kuulostaisi 47 euroa mäntytukista tai 13 euroa kuitupuusta? Eroja kauppahinnoissa on paljon. Näin puun hinta kehittyi kesällä.

Metsäteollisuus hamuaa kuolinpesien metsiä, ja haluaa siksi muutoksen päätöksentekoon

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat huhti-kesäkuussa puuta yksityismetsistä 9,2 miljoonaa kuutiota, kerrotaan yhdistyksen tiedotteessa. Tämä on viidenneksen vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Huhti–kesäkuussa kuitupuuta ostettiin 3,8 miljoonaa ja tukkipuuta 4,1 miljoonaa kuutiometriä. Molempien ostomäärät jäivät yli neljänneksen viiden edellisen vuoden vastaavan ajankohdan keskiarvosta.

Tukkipuun kantohinnat pysyivät vahvoina ja kääntyivät jopa nousuun edellisestä vuosineljänneksestä. Havutukkien hinnat kohosivat puulajista riippuen 5–6 prosenttia ja koivutukin viisi prosenttia. Kuitupuun kantohinnat sen sijaan laskivat hieman alkuvuodesta.

Huhti–kesäkuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 78 euroa kuutiometriltä. Alueesta ja hakkuutavasta riippuen hinta vaihteli 47–82 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 82 euroa kuutiolta ja vaihteluväli 44–84 euroa. Koivutukista maksettiin keskimäärin 61 euroa kuutiolta, ja hinnat vaihtelivat 36–64 euron välillä.

Kuitupuun keskimääräinen kantohinta oli 24 euroa kuutiolta. Alueesta, puulajista ja hakkuutavasta riippuen hinnat vaihtelivat 13–32 euron välillä.

Puun hintaan vaikuttavat muun muassa puuston määrä ja laatu, hakkuutapa, maasto, kuljetusmatkat sekä korjuuolosuhteet sekä -ajankohta.

Metsäteollisuus ry toteaa samassa tiedotteessa, että kuolinpesien omistamilla metsätiloilla on merkittävä määrä käyttämättömiä hakkuumahdollisuuksia. Tämän vuoksi yhdistys kannattaa enemmistöpäätöksen mahdollistamista nykyisen yksimielisyysvaatimuksen sijaan kuolinpesissä.

”Metsätilojen pirstaloitumisen hillitseminen ja päätöksenteon helpottaminen vahvistavat puumarkkinoiden toimivuutta. Mitä helpompaa metsänomistajien on tehdä metsänhoitoon ja puukauppaan liittyviä ratkaisuja, sitä paremmin puu liikkuu markkinoille”, kertoo metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Sami Oksa.