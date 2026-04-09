Tuulivoiman pystytys Itä-Suomeen vastatuulessa – ”Ei näytä mahdolliselta” Tuulivoiman rakentajat eivät halua osallistua kymppitonnien lisäkustannuksiin aluevalvonnan toteuttamiseksi.

Jaa Kuuntele

Tuulivoiman ja aluevalvonnan yhdistäminen Itä-Suomessa on saanut synkän arvion ministeriöiltä. Kuva: Petteri Kivimäki

Harri Kallio-Kurssi

Lue artikkelin tiivistelmä Ministeriöiden työryhmä totesi kompensaatioaluemallin edellytyksenä tuulivoimatoimijoiden maksut, mutta yhtiöt eivät halua maksaa kymmeniä tuhansia euroja per voimala. 500–800 milj. € alueen perustaminen ei nyt onnistu. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö ja puolustusministeriö asettivat tammikuussa 2024 työryhmän selvittämään keinoja aluevalvonnan ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittamiseksi itäisessä Suomessa.

Työryhmä katsoi, että pitkällä aikavälillä tuulivoiman lisärakentamista itäisessä Suomessa voitaisiin mahdollistaa kompensaatioratkaisulla.

Puolustusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö ovat arvioineet kompensaatioalueen perustamisen mahdollisuuksia ja todenneet, että sen toteuttaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista.

Työryhmän esittämän kompensaatioalueen perustamisen ehtona oli tuulivoimatoimijoiden sitoutuminen kompensaatiomaksuihin, joilla kustannettaisiin aluevalvontajärjestelmälle aiheutuvat muutostarpeet.

Työryhmän mukaan valtion tulisi lisäksi varata investointirahoitus kokonaisuudessaan etukäteen niin sanottuna siltarahoituksena.

Tuulivoimatoimijat eivät työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ole osoittaneet halukkuutta tässä vaiheessa sitoutua laajasti kompensaatioaluemallin edellyttämiin maksuihin.

Ministeriö ei kerro tiedotteessaan, kuinka suuresta summasta tuulimyllyä kohden on kyse.

Ilma- ja maasijoitteisen valvonnan yhdistelmänä toteutettava alue Itä-Suomessa maksaisi noin 500–800 miljoonaa euroa.

Tutkakompensaatiossa tuulivoimayhtiön lisämaksu yhtä voimalaa kohden voisi nousta arviolta useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin. Näin kustannettaisiin puolustusvoimien tarvitsemat uudet tutkatekniikat tai niiden päivitykset, jotka poistavat tuulivoimaloiden aiheuttaman häiriön.

MT uutisoi vuonna 2023, että ilma- ja maasijoitteisen valvonnan yhdistelmänä toteutettava alue Itä-Suomessa maksaisi noin 500–800 miljoonaa euroa sekä noin 15–20 miljoonaa euroa vuosittain.

Kiristynyt turvallisuustilanne on lisännyt aluevalvontajärjestelmien kysyntää ja kustannuksia työryhmäraportin julkaisemisen jälkeen, minkä vuoksi tarvittavan kompensaatiorahoituksen määrä on entisestään kasvanut.

Viime aikoina heikentynyt turvallisuustilanne asettaa lisävaatimuksia aluevalvonnalle. Teknologisia ratkaisuja tuulivoimaloiden aiheuttamiin häiriöihin aluevalvontajärjestelmille ei tällä hetkellä ole olemassa, mutta aluevalvontaa koskeva teknologinen kehitys on nopeaa.

Puolustushallinto seuraa alan kehitystä ja pyrkii aktiivisesti etsimään uusia ratkaisuja tuulivoiman ja aluevalvonnan yhteensovittamiseksi.

Yksi ratkaisu hankekehityksen sujuvoittamiseksi on maakuntakaavoitus, joka mahdollistaa tuulivoimarakentamisen pitkäaikaisen suunnittelun.

Itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen edistäminen tulee ministeriöiden näkökulmasta tässä vaiheessa keskittää Puolustusvoimien jo hyväksymiin, noin tuhat tuulivoimalaitosta sisältäviin hankkeisiin itäisessä Suomessa.

Myös uusia tuulivoima-alueita voidaan yhä tunnistaa. Itäisen Suomen elinvoima on tärkeää maanpuolustuksen, huoltovarmuuden ja alueellisen talous- ja työllisyyskehityksen kannalta.