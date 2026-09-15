Metsäomistuksen pirstoutuminen on luonut puuhapalstoja, joilla ylisukupolvisesta metsänhoidosta on luovuttu, kirjoittaa Matti Myllyniemi. Teollisuuden supistumisen seurauksena ”yksityismetsissä tapahtuu ennallistumista ilman tavoitteita ja siihen myönnettyjä määrärahojakin”.

Ympäristöministeriön voisi korvata ministeriöiden ympäristöosastoilla, kirjoitti Binga Tupamäki (MT 26.8.).

Metsätaloutemme tulevaisuus ja metsiämme koskevat ennallistamissuunnitelmat tulisi ratkaista maa- ja metsätalousministeriössä ja välttää sellaisia ministeriöiden välisiä kiistoja kuin Natura 2000 -ohjelmien toteutuksissa vuodesta 1995 lähtien.

Pinta-alaverotuksen muutos puun myyntiin perustuvaksi veroksi tuplasi yksityismetsänomistajien määrän noin 600 000:een. Kuntien uudistuksessa menettämä kunnallisvero luvattiin korvata valtionosuuksilla, mutta tämä ei toteutunut.

Yksityisomistuksessa olevien tilojen keskikoon puolittuminen sekä perinnönjaoissa syntyneet "puuhapalstoiksi" kutsutut metsäpalstat ja osa sen myötä pienentyneistä pienviljelytiloista lienevät luopuneet ylisukupolvisesta metsänhoidosta. Osa on siirtynyt jatkuvan kasvatuksen oppeihin.

Tämä on laskenut vuotuisen hakkutaseemme pysyvästi noin 70 miljoonaan mottiin, mikä tuntuu jo suurmetsäteollisuuden kapasiteetin vähenemisenä puhumattakaan maakuntien piensaha- ja muun rakennustarpeita tarjoavan teollisuuden supistuksina.

Tämän seurauksena yksityismetsissä tapahtuu ennallistumista ilman tavoitteita ja siihen myönnettyjä määrärahojakin.

Eniten soiden ennallistamiskohteita lienee entisissä Vapon turvesoissa ja muun muassa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnista johtuen kiinteistöjaotuksen jäämisestä sarkajakoon. Näilläkin alueilla voitaisiin suo-ojitusalueiden luontainen ennallistuminen todeta keväällä lumien sulettua otetuista väri-infrakuvauksista: toimivien ojaverkostojen ojat erottuvat veden virtauksia paljastaen "terävinä viivoina".

Pinta-alaverotuksesta luopuminen vei kunnilta siitä tulleen verotuspohjan ja se voitaisiin palauttaa myyntiverosta luopuen sitä haluaville kunnille, joissa on voimassa olevat verotusperusteet. Kunta voisi työllistää kuntalaisia tarjoamalla yksityismetsien ylisukupolvista metsänhoitoa ja pitää siten maaseutua asuttuna sekä kouluja käytössä.

Matti Myllyniemi

metsänhoitaja