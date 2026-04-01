Metson soidinalueet tarkastelussa – valtion mailla sijaitsee 2 500 soidinpaikkaa Tarkastusten avulla saadaan ajantasaista tietoa metsojen soitimista, jolloin ne voidaan ottaa huomioon metsien käytön suunnittelussa.

Jaa Kuuntele

Soidinpaikkojen sijaintitiedot eivät ole julkisia. Kuva: Heikki Willamo

Eija Vallinheimo

Metsähallituksen paikkatietojärjestelmässä on maanlaajuisesti noin 2 500 metson soidinta.

Metson soidinpaikat eivät ole pysyviä, vaan ne voivat muuttua esimerkiksi valtakukon vaihtuessa tai metsän rakenteen muuttuessa. Ajantasainen tieto soidinpaikkojen nykytilasta on tärkeää, jotta metsokannat voidaan säilyttää elinvoimaisina valtion mailla.

Metsähallitus kertoo tiedotteessa, että kevään aikana Metsähallituksen metsäasiantuntijat ja metsurit tarkastavat maastossa satoja jo tiedossa olevia soidinpaikkoja. Samalla tarkistetaan uusia, Metsähallituksen asiantuntijoiden tai ulkopuolisten havaitsemia mahdollisia soitimia. Metsähallitus tallentaa kesäkuun puoliväliin mennessä soitimien tarkastustulokset järjestelmään.

”Soidinpaikkojen tunteminen on tärkeää, jotta metsänkäsittely voidaan suunnitella niin, että metsoille tärkeät alueet säilyvät toimivina myös tulevaisuudessa. Tarkastusten avulla pysymme ajan tasalla siitä, missä metsojen soidinalueet ovat ja miten ne muuttuvat ajan myötä”, kertoo kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo Metsähallitus Metsätalous oy:stä.

Metsähallitus Metsätalous oy:n ympäristöoppaassa on tarkat ohjeet metsojen soidinpaikkojen metsänkäsittelyyn. Metson kannalta tärkeää on metsän peitteellisyys, puuston tiheysvaihtelu ja riittävä alikasvos. Metso suosii varttuneita metsiä, mutta tulee hyvin toimeen myös kasvatusmetsissä. Soidinpaikoilla ei tehdä lainkaan metsänkäsittelyä soidinaikaan, Etelä-Suomessa 15.3.–20.5. ja Pohjois-Suomessa 1.4.–20.5.