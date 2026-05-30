Valtion vanhojen metsien suojelulle satelee kritiikkiä: ”Pelättyäkin heikompi esitys”, Greenpeace arvioiEteläisen Suomen vanhojen metsien suojelu jää hyvin vähäiseksi, vaikka tarve lisäsuojelulle on siellä suurin.
Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan Metsähallituksen julkaisema luonnonmetsien suojeluesitys suojelee suurilta osin jo suojeltuja metsiä.
”Uuden suojelun määrä on riittämätön. Kainuun eteläpuolisessa Suomessa metsiä suojellaan alle 10 neliökilometriä, mikä vastaa noin Helsingin keskuspuiston pinta-alaa”, järjestö tiedottaa.
“Metsähallituksen vanhojen metsien suojeluesitys on pelättyäkin heikompi. Tätä saadaan, kun tiede laitetaan syrjään ja annetaan intressiryhmien sanella suojelun ehdot”, Greenpeacen Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen sanoo.
Uutta suojelua paketti sisältää 13 200 hehtaaria. Tämä on maa- ja metsätalousministeriön tiedottama aiemmin talouskäytössä olleiden, uusien luonnonsuojelulailla perustettavien suojelualueiden osuus suojelupaketista. Suuri osa muusta suojelusta koskee jo suojeltuja metsiä.
Suojelu painottuu myös erittäin voimakkaasti Lappiin, mikä kertoo käytettyjen kriteereiden tiukkuudesta. Lapin, Kainuun ja Koillismaan eteläpuolella suojellaan alle 10 neliökilometriä.
“Uutta suojelua Metsähallitus esittää reilusti alle viidenneksen todellisesta tarpeesta. Sen sijaan paketissa suojellaan runsaasti jo suojeltuja metsiä. Luonnon tila ei parane tilastomuutoksilla”, Sipiläinen sanoo.
Valtion luonnonmetsiä kartoittaneen Luonnonmetsä-työryhmän arvion mukaan luonnoltaan arvokasta suojelematonta luonnonmetsää on valtion mailla saamelaisalueen eteläpuolella ainakin 70 000 hehtaaria. Siten arvokkaita luonnonmetsiä jää valtion metsätalousmailla suojelematta reilusti yli 50 000 hehtaaria.
“Tänään varmistui, että Petteri Orpon lupaus suojella valtion vanhat metsät on petetty. Seuraavan hallituksen on välttämätöntä korjata tämä päätös luonnonmetsien lisäsuojelupaketilla”, Sipiläinen vaatii.
Metsähallitus ei julkaissut suojeluesityksen yhteydessä karttatietoja siitä, missä suojeltavat alueet sijaitsevat.
“Metsähallituksen on julkaistava karttatiedot, jotta asiantuntijat pääsevät arvioimaan päätöstä tarkemmin. Se on avoimuuden nimissä erittäin tärkeää”, Sipiläinen sanoo.
”Eteläisestä Suomesta ei suojella juuri mitään, vaikka tarve siellä on suurin.”
Vanhojen metsien suojelun riittämättömyydestä älähti myös vihreiden kansanedustaja Tiina Elo.
Myös hänen mielestään Orpon hallitus on pettänyt lupauksensa vanhojen metsien suojelusta.
”Nyt yritetään antaa vaikutelma merkittävästä suojelupäätöksestä, mutta kertomatta jäi, että tämä on todella pieni osa suojelun tarpeessa olevista metsistä ja että näistä suuri osa oli jo hakkuiden ulkopuolella. Oikeasti uutta suojelua on vain murto-osa, noin 13 000 hehtaaria”, Elo kirjoittaa tiedotteessa.
”Eteläisestä Suomesta ei suojella juuri mitään, vaikka tarve siellä on suurin.”
Elo muistuttaa, että Orpon hallitus on luvannut suojella 80 000–90 000 hehtaaria valtion vanhoja luonnontilaisia metsiä.
