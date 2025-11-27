Siirry pääsisältöön
Italia ja Espanja viriävät – onko se merkki vanerimarkkinan käänteestä?
Vanerintekijät luottavat koivuvanerin menekkiin. Lisäksi koivutukkia näyttäisi riittävän tulevaisuudessa metsätalouden muutosten takia.
Metsä
|
Metsäteollisuus
27.11.2025
06:00
Sami Suojanen
Artikkelin aiheet
vaneri
koivuvaneri
havuvaneri
Puuteollisuus Metsätalous ja hakkuut
Metsä- ja paperiteollisuus
Äänekoski
Suolahti
