MTK:n lähihistorian tärkein valinta lähestyy – uusi puheenjohtaja äänestetään torstaina aamupäivällä Tässä jutussa selitetään kaikki, mitä MTK:n puheenjohtajan valinnasta tarvitsee tietää.

Ehdokkaat MTK:n puheenjohtajaksi ovat tähän mennessä Juha Junnila, Ilkka Pohjamo, Antti Kangas, Kati Partanen, Tero Hemmilä ja Eerikki Viljanen. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Maatalouspolitiikka Aimo Vainio

Torstaina kello 9.30 on MTK:n valtuuskunnan kokouksen ohjelmaan merkattu tauko. Ohjelmaan on varattu aikaa MTK:n uuden puheenjohtajan tiedotustilaisuudelle.

Silloin siis tiedetään, kuka johtaa tuottajajärjestöä seuraavat kolme vuotta.

Tähän artikkeliin on koottu yhteen tietoa vaalista ja suuri joukko Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistuja juttuja.

He ovat ehdolla

Ehdolla Juha Marttilan seuraajaksi on tällä hetkellä kuusi henkilöä.

Tero Hemmilä

Agronomi Laitilasta. Kotitilalla on kasvinviljelyä ja metsätaloutta. Metsää 500 hehtaaria. Työskennellyt Yara Suomen ja HK Scanin toimitusjohtajana. Raision hallituksen jäsen.

Juha Junnila

Maa- ja metsätalousyrittäjä Sastamalasta. Metsää 378 hehtaaria. Lihakunnan toimitusjohtajana vuosina 1999‒2003 ja A-Tuottajat oy:n toimitusjohtajana 2001–2004. Kokoomuksen jäsen, mutta ei toimi vastuutehtävissä.

Antti Kangas

Maanviljelijä Sievistä. Kotitilalla 140 lypsylehmää ja noin 300 hehtaaria peltoa. Lisäksi lihanautojen kasvatusta Oulaisissa. Metsää 60 hehtaaria ja lisäksi yhtiön kautta 10 prosentin omistusosuus tuhannesta metsähehtaarista. Perussuomalaisten kansanedustaja.

Kati Partanen

Maa- ja metsätalousyrittäjä Iisalmesta. Metsää 140 hehtaaria. MTK:n johtokunnan jäsenenä vuodesta 2011. Viljelijöiden maailmanjärjestön WFO:n hallituksen jäsen. Ollut keskustan ehdokkaana monissa vaaleissa.

Ilkka Pohjamo

Agronomi Nurmijärveltä. Viljelee sivutoimisesti viljatilaa Teuvalla, kotitila Oulun Haukiputaalla. Metsää 290 hehtaaria. Faba-osuuskunnan toimitusjohtaja. On toiminut MTK:n maitoasiamiehenä.

Eerikki Viljanen

Maanviljelijä Vihdistä. Tila tuottaa naudanlihaa ja välitysvasikoita sekä nurmea, viljakasveja ja hernettä. Metsää 40 hehtaaria. MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja. Keskustan kansanedustaja.

Näin uusi puheenjohtaja valitaan

Vaali alkaa torstaina aamulla ja sen tavasta päätetään kokouksessa viimeistään äänestyksen alussa. Aiemmin usean ehdokkaan vaali on käyty kierros kerrallaan niin, että aina vähiten ääniä saanut tippuu pois, kunnes yksi ehdokkaista saa yli puolet äänistä.

Ehdolla on nyt kuusi henkilöä. Uusia voi ehdottaa vielä kokouksessa keskiviikkona.

Valinnan tekee MTK:n valtuuskunta, johon kuuluu 79 äänivaltaista jäsentä. Heistä 55 edustaa MTK-liittoja, 20 metsänhoitoyhdistyksiä ja neljä heistä ovat yhteisöjäseniä.

Johtokuntaan pyritään MTK:n sääntöjen mukaan valitsemaan edustajia maantieteellisesti ja tuotantosuuntien mukaan edustavasti. Käytännössä puheenjohtaja valitaan ensin, ja tulos vaikuttaa muun johtokunnan valintaan.

Puheenjohtajan lisäksi valitaan myös erovuoroissa olevat toinen ja kolmas puheenjohtaja sekä johtokuntaan jäsenet kahden erovuoroisen tilalle. Kaikkien toimikausi kestää kolme vuotta.

Ehdokkaat MT Livessä

MT haastatteli jokaisen ehdokkaan MT Liveen sitä mukaa, kun heitä ilmaantui. Tässä kaikki tallenteet:

Ehdokkaiden välinen paneelikeskustelu:

