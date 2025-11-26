Metsästäjäliitto ehdottaa susien metsästystä toteutettavaksi alkusyksystäMetsästäjäliitto esittää suden kiintiömetsästyksen ajankohdaksi alkusyksyä niin, että metsästyskausi alkaisi elokuussa.
Valtioneuvoston julkaiseman asetusehdotuksen mukaan suden kiintiömetsästys olisi mahdollista vuosittain 1.12.–10.2.
Metsästäjäliitto taas esittää, että sudenmetsästys toteutettaisiin jatkossa vuosittain elokuun alussa, niin että myös ensi vuoden alun metsästyksen jälkeen metsästystä jatkettaisiin heti elokuun 2026 alussa.
Metsästäjäliitto perustelee esitystään sillä, että samana vuonna syntyneet nuoret sudet olisivat alkusyksystä tunnistettavissa. Metsästyspaine voitaisiin silloin kohdistaa nuoriin yksilöihin.
Metsästäjäliiton mukaan alkusyksystä tapahtuva metsästys estäisi ennalta kotieläinvahinkoja muun muassa lammastiloilla. Susilaumat opettavat syksyllä pentujaan metsästämään, ja tällöin metsästyksen ansiosta kotieläintiloilla voitaisiin välttyä vahingoilta.
Metsästäjäliitto on näreissään siitä, että Suomen riistakeskuksen tiistaina julkaisemassa esityksessä susia on esitetään poistettavaksi ampumalla kokonaisia laumoja. Liiton mielestä se ei lisää merkittävästi susikannan ihmis- ja koirapelkoa.
Liitto esittää julkaisemassaan tiedotteessa, että laumapoistojen sijaan metsästyksen tulisi kohdistua mahdollisimman moniin laumoihin poistamalla nuoria yksilöitä.
Metsästäjäliitto ei usko, että kokonaisten laumojen poisto lisäisi susipopulaation geneettistä monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta on käytetty laumapoiston perusteluna.
Kun yksittäinen lauma alueelta poistetaan, tyhjentynyt reviiri täyttyy naapurilaumoista, joissa on yleensä sukulaisuutta poistetun lauman kanssa, liitto kirjoittaa tiedotteessa.
Metsästäjäliitto haluaa nopeuttaa myös DNA-tuloksien valmistumista. Nykykäytännön jatkuessa saaliiksi saadut koirasudet vähentävät käytettävissä olevaa susikiintiötä, sillä suden metsästysaika ehtii loppua, ennen kuin DNA-tulokset saadaan, liitto toteaa tiedotteessa. Lajimääritystä koskevat DNA-tulokset tulisi liiton mukaan saada päivissä, ei kuukausissa.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat