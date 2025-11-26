Jahteja järjestävä Ilari Pirttilä kertoo MT Livessä, mistä metsästyksessä on pohjimmiltaan kyseMetsästyskeskustelu kuumentaa tunteita somessa. MT Livessä aihetta pohtii Metsämiesten säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä.
Suurpetojen metsästys ja koko harrastus yleensä on viime aikoina herättänyt sosiaalisessa mediassa kiivasta keskustelua. Metsästäjiä syytetään somessa jopa siitä, että he nauttivat tappamisesta.
Metsämiesten säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä kertoi MT Livessä, mistä kärkevä keskustelu johtuu.
”Sanoisin, että tämä liittyy maaseutu–kaupunki-vastakkainasetteluun. Se kertoo siitä, että metsästyksen syvintä olemusta ei ymmärretä”, hän sanoo.
Pirttilän mukaan esimerkiksi metsäammattilaiset hakeutuvat alalle, koska he ovat kiinnostuneita luonnosta ja rakastavat metsiä. Samat kiinnostuksenkohteet yhdistävät myös metsästäjiä.
”Metsästys on 99-prosenttisesti muuta kuin tappamista.”
Livessa ruoditaan myös metsäalan tunnettuutta, talousvaikutuksia ja lasten metsästysharrastusta. Pirttilää haastattelee MT:n toimituspäällikkö Stina Haaso.Artikkelin aiheet
