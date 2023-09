”Kotimetsä on ollut turvani lähes 70 vuoden ajan, eikä sen ääreltä ole tarvinnut lähteä minnekään”, kirjoittaa Aarteen lukija Jo pienenä oma metsä tuntui Aarteen lukijasta tutulta ja turvalliselta. ”Olin koulun aloit­taessani pieni­kokoinen ja usein uuvuksissa pyöräilystä. Metsän jälkeen näky kodistani antoi uutta puhtia loppumatkaan”, hän kirjoittaa.

”Lapsille mieluinen tehtävä oli päiväkahvien vieminen isälle puunkaatoon tai peltohommiin metsän takana sijaitseville lohkoille metsän läpi kävellen”, Aarteen lukija kirjoittaa. Kuva: Johannes Wiehn

MT Metsä | Luonto 10:00

Kotitaloni rakennukset siirrettiin 1900-luvun alussa vanhalta kylä­tontilta pari kilometriä pohjoisemmaksi isoimman lohkon keskelle. Talo on aukealla, jonne saavutaan kaikilta suunnilta metsien läpi. Aukeaa ympäröivät metsät antavat turvallisuuden tunteen. Aukea on kuin oma maailmansa.

Talon takana on noin kilometrin levyinen metsävyöhyke, joka koostuu kylän talojen kapeista metsälohkoista. Metsä päättyy jokeen, jonka takana on lapsuuskaverieni koti.

Kun olin alakouluikäinen, kävimme pari vuotta vanhemman veljeni kanssa katsomassa urheiluohjelmia ja muita lapsille sopivia tv-ohjelmia kaverien luona. Kotona ei ollut vielä tuolloin televisiota. Talojen välissä oli polku, jonka isämme merkitsi valkoisesta lakanakankaasta revityillä nauhoilla. Nauhat olivat niin tiheässä, että taskulampuilla valaisten näimme nauhat ja polun sijainnin. Metsä ja polku tuntuivat turvallisilta kulkea.

Kansakouluun oli viiden kilometrin matka. Ennen kotiaukeaa kuljetaan metsän läpi, ja kun tullaan aukealle, kotini näkyy aukean vastalaidalla. Olin koulun aloit­taessani pieni­kokoinen ja usein uuvuksissa pyöräilystä. Metsän jälkeen näky kodistani antoi uutta puhtia loppumatkaan.

Lapsille mieluinen tehtävä oli päiväkahvien vieminen isälle puunkaatoon tai peltohommiin metsän takana sijaitseville lohkoille metsän läpi kävellen.

Metsiin tehtiin majoja, joiden tilalle on sittemmin rakennettu laavuja. Laavut on tehty suurten puiden alle ja puut ovat niiden suojana, jolloin niitä ei ole kovin helppo löytää. Ne ovat suvun ikiomia turvapaikkoja, joissa useankin sukupolven voimin yövytään, ruokaillaan tai käydään päiväkahvilla. Takimmaisin laavu on lähellä luonnon­suojelualueen rajaa, ja sieltä on mukava aloittaa retki luonnonsuojelualueelle.

Vuosikymmenien ajan metsä on ollut myös taloudellinen turva. Kun läheltä on tullut myyntiin sopivia maa-alueita, on menty metsään ikään kuin pankkiin ja otettu säästöt käyttöön kauppahintojen maksamiseksi.

Kotimetsä on ollut turvani lähes 70 vuoden ajan, eikä sen ääreltä ole tarvinnut lähteä minnekään.

Kirjoitus on julkaistu Aarteessa 7/2023.