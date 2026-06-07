Metsäkeskus havainnoi jälleen kuolleita puita metsistä – tieto oman metsän tilanteesta voi kilahtaa tekstarina Tänä kesänä kuolleita puita havainnoidaan eri puolilla Suomea noin 4,3 miljoonan hehtaarin alalla.

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Yksittäisistä ja jo kuorensa pudottaneista kuolleista puista ei tarvitse vielä huolestua, Suomen metsäkeskus muistuttaa. Kuva: Juho Kokkonen

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Kuolleiden puiden havainnointi ilma- ja satelliittikuvista jatkuu myös tänä kesänä, kertoo Suomen Metsäkeskus tuoreessa tiedotteessaan.

Kerättyjen tietojen avulla on Metsäkeskuksen mukaan mahdollista estää mahdollisia hyönteistuhoja leviämästä metsissä ja puuttua niihin jo varhaisessa vaiheessa.

Kesän ensimmäiset uudet tiedot kuolleista puista tulevat Metsään.fi-palveluun kesäkuussa ja viimeiset vuoden loppuun mennessä.

Tietoa metsissä havaituista kuolleista puista välitetään yksityisille metsänomistajille sähköpostilla tai tekstiviestillä, mikäli heidän metsäkiinteistöllään on havaittu useampia kuin yksittäisiä kuolleita puita ja yhteystiedot ovat asiakasrekisteristä.

Suomen metsäkeskuksen erityisasiantuntija Lauri Haatajan mukaan tarkoituksena on kannustaa metsänomistajia tarkkailemaan omien metsiensä terveydentilaa.

”Jos saa viestin kuolleista puista, kannattaa tilanne tarkistaa metsässä itse tai pyytää apua siihen metsäammattilaiselta”, Haataja kertoo tiedotteessa.

Metsäkeskuksen mukaan tietoa kuolleista puista jaetaan metsänomistajille vain havupuuvaltaisten, varttuneempien kasvatusmetsien osalta, sillä niissä voi olla riski hyönteistuhojen leviämiselle.

Yksittäinen kuollut puu ei ole kuitenkaan vielä suora hälytysmerkki.

”Kannattaa muistaa, että yksittäisistä ja jo kuorensa pudottaneista kuolleista puista ei tarvitse huolestua. Niitä voi hyvin jättää metsään lahopuuksi ja lisäämään metsäluonnon monimuotoisuutta”, Haataja muistuttaa.

Metsäkeskus on toteuttanut kuolleiden puiden havainnointia ensikerran kesällä 2025, ja havainnointia on tehty jo noin 4,5 miljoonan hehtaarin alalla.

Tänä kesänä kuolleita puita havainnoidaan eri puolilla Suomea noin 4,3 miljoonan hehtaarin alalla. Pohjoisimmat havainnointialueet ovat tiedotteen mukaan Oulun eteläpuolella ja eteläisimmät Helsingin seudulla.

Metsään.fi-palvelussa on tiedotteen mukaan paikkatietoa jo lähes miljoonasta kuolleesta puusta.

Haatajan mukaan metsänomistajat ovat ottaneet nämä tiedot hyvin vastaan. ”Esimerkiksi kirjanpainajakuoriaiset tappavat puita ja aiheuttavat kuusikoissa vuosittain merkittäviä tuhoja. Metsiä on syytä pitää silmällä”, hän kertoo.

Metsäkeskus kysyi metsänomistajilta edelliskesän havainnointitietojen käytöstä. Kyselyyn vastasi noin 1 700 metsänomistajaa.

Noin 62 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti käyneensä metsässä tarkistamassa tiedot kuolleista puista.

Kyselyyn vastanneista 64 prosenttia kertoi, että tiedot olivat lisänneet kiinnostusta tarkkailla omien metsien terveydentilaa.

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