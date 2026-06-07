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Juuri nyt | Karoliina Partanen, Antti Häkkänen ja Sari Multala kokoomuksen varapuheenjohtajiksi
Tilaajalle | Video: Sudet ahdistelivat hevosia – tamma menetti arvovarsan ennen laskettua aikaa Hagelstamien ratsutilalla Porvoossa