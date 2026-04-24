Luvassa lunta, räntää ja myrskypuuskia – ajokeli heikkenee ja puita voi kaatua Viikonloppuna märkää lunta voi sataa pyryttämällä maan keski- ja itäosissa ja tuuli voi puuskissa yltää hetkittäin myrskylukemiin.

Puuskien ennustetaan päiväaikaan voimistuvan 15–20 metriin sekunnissa, paikallisesti etenkin aukeilla paikoilla voi esiintyä myrskypuuskia. Kuva: Mikko Nikkinen

Matalapaine kulkee viikonloppuna maan etelä- ja keskiosan yli tuoden lumi- sekä vesisateita ja voimistuvaa pohjoistuulta.

Ensimmäiset sateet saapuvat lauantain vastaisena yönä Vaasan ja Oulun välille ja lauantain aikana sateita leviää yleisesti maan etelä- ja keskiosaan.

Lauantaina maan keskivaiheilla, noin Kokkolasta Kuopioon ulottuvalla alueella, märkää lunta voi sataa pyryttämällä. Se heikentää ajokelin ajoittain jopa erittäin huonoksi. Maan länsiosissa pohjoistuuli voimistuu lauantai-iltapäivästä alkaen puuskaiseksi.

Sääennuste lauantaista maanantaihin. Kuva: Ilmatieteen laitos

Sunnuntain vastaisena yönä lumi- ja räntäsateiden painopiste siirtyy itään ja ajokeli muuttuu huonoksi tai erittäin huonoksi. Märkää lunta voi pyryttää pitkälle sunnuntai-iltaan asti maan itäisissä osissa. Hetkellisesti lunta voi sataa sunnuntaiyönä myös etelässä.

Matalapaineen keskus on sunnuntaina jo Suomen itäpuolella, mutta sen perässä pohjoisenpuoleinen tuuli voimistuu sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa.

Puuskien ennustetaan päiväaikaan voimistuvan 15–20 metriin sekunnissa, paikallisesti etenkin aukeilla paikoilla voi esiintyä myrskypuuskia.

Roudaton maa ja harvinainen, eli pohjoinen, tuulensuunta edesauttavat tuulivahinkojen, kuten puiden kaatumisen ja sähkökatkojen syntyä. Maanantaiyötä kohden tuuli heikkenee, mutta alkuviikolla tuuli yltynee uudelleen.

Pohjoisessa sää on viikonloppuna muuta maata rauhallisempi. Ajoittain tulee yksittäisiä lumi- ja räntäkuuroja ja pilvisyys vaihtelee puolipilvisen molemmin puolin. Maanantaina lumi- ja räntäkuuroja tulee koko maassa. Sää viilenee ja lämpötila on lähipäivinä koko maassa päivisin 0...+10, öisin taas -10...+2 astetta.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.