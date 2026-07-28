Mediat: Lietesäiliöt ja traktorit käyttöön, ranskalaisviljelijät taistelevat jättipaloja vastaanRanskan metsäpaloissa on tähän mennessä tuhoutunut 42 000 hehtaaria maata ja ainakin lähes 300 000 ihmistä on evakuoitu.
Ranskassa maanviljelijät ovat rientäneet palomiesten avuksi torjumaan maan valtavia metsäpaloja.
Viljelijät tuovat paloalueille lietesäiliössä vettä sekä kastelevat peltoja ja teitä koittaen näin estää liekkejä leviämästä. Asiasta uutisoivat muun muassa saksalainen Agrarheute ja ruotsalainen Jordbruksaktuellt.
Paloissa on tähän mennessä tuhoutunut 42 000 hehtaaria maata ja ainakin lähes 300 000 ihmistä on evakuoitu liekkein alta turvaan, kertoo muun muassa saksalainen Agrarheute.
Ranskan hallitus on lähettänyt alueelle 1 500 sotilasta ja 1 200 palomiestä. Euronewsin mukaan sammutustöitä vaikeuttavat erityisesti puuskittaiset ja jatkuvasti muuttuvat tuulet sekä erittäin kuiva ilma.
Agrargeute: Landwirte kämpfen gegen Feuerhölle: 270.000 Menschen wegen Waldbränden evakuiert
Jordbruksaktuellt: Massiva skogsbränder härjar i Frankrike och Spanien – lantbrukare rycker inArtikkelin aiheet
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