Elokuun alussa ilmestynyt Miljoonan tähden hotelli jatkaa tekijäkaksikon edellisen teoksen teemaa: voiko vähemmän ollakin enemmän?

Hotelliloma uima-altaineen kalpenee isän ja pojan telttaretkelle, jossa tähtiä on miljoona

Kirjailija Anna Elina Isoaron ja kuvittaja Mira Malliuksen yhteistyö on jo sen verran varmaa, että odotukset uudesta lastenkirjasta olivat kovat. Onneksi ei tarvinnut tälläkään kertaa pettyä.

Miljoonan tähden hotelli kertoo Vennistä, jonka ystävä kertoo kesälomareissustaan viiden tähden hotellissa.

Venni pääsee kuitenkin isänsä kanssa toisenlaiselle lomamatkalle. Lentokoneen sijaan sinne mennään bussilla, uima-altaan virkaa toimittaa lampi, buffet-pöytä notkuu marjoja ja sieniä ja tähtiä on ainakin miljoona.

Metsäretki osoittautuu elämykseksi, jolle hienostuneinkin hotelli kalpenee.

Isoaro ja Mallius jatkavat samaa kulutuskriittistä teemaa kuin runoteos Tavara-avaruudessa: olisiko vähemmän sittenkin enemmän? Onni voi löytyä läheltä, eikä kaikkien varusteiden täydy olla omia.

Minimalismin voimaan Isoaro luottaa myös tiiviissä kerronnassaan. Lukija ei uuvu loputtomien juonenkäänteiden mutkistoon, vaan kuva kuljettaa tarinaa siinä missä tekstikin.

Tummanpuhuva sävy kautta linjan lisää kertomuksen jännityskerrointa.

Kuvitukseen on oivaltavasti ujutettu piirrosten sekaan valokuvista tehtyjä elementtejä, joita oli kuusivuotiaiden koelukijoiden kanssa hauska bongailla. Puun runko herää eloon, kun siinä näkyy oikeaa kaarnaa ja jäkälää. Kävyt ja kärpässienikin näyttävät hämmentävän oikeilta.

Tummanpuhuva sävy kautta linjan lisää kertomuksen jännityskerrointa. Lukukokemuksen kohokohta on, kun lapsi kömpii teltasta ja sisäänpäin taittuvien sivujen takaa avautuu panoraamamaisema. Öinen luonto onkin kiehtovan kaunis kaikkine yksityiskohtineen, ja kruununa on upea tähtitaivas.

Juoni on jokseenkin ennalta-arvattava. Jokin yllätys tai vastoinkäyminen olisi voinut olla hyvä lisä muuten niin auvoiseen perheretkeen, mutta ehkä tekijät halusivat välttää kliseistä vaikeuksien kautta voittoon -tematiikkaa.

Joka tapauksessa kirja yllyttää unelmoimaan ensimmäisestä tai seuraavasta telttaretkestä. Jään mielenkiinnolla odottamaan, mitä kirjan tekijäkaksikko seuraavaksi keksii!